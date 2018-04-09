Школьники 38 учебных заведений Азербайджана проверили свои знания по русскому языку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ивановской сельской средней школе имени Гейдара Алиева и школе № 2 имени Эльшана Гусейнова города Шамахы прошли региональные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этих турах приняли участие учащиеся 38 учебных заведений из Исмаиллинского, Шамахинского, Агсуинского и Гобустанского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, и.о. директора Ивановской сельской средней школы имени Гейдара Алиева Полина Радаева и директор школы № 2 города Шамахы Искендер Гасанов.

За ходом Олимпиады наблюдали методисты отдела образования Исмаиллинского района Садаф Микаилова, Ульвия Зейналова, Хамид Аллахвердиев и заведующий отделом образования Шамахинского района Эйваз Эминалиев.

Валентин Денисов передал школам, в которых проводились региональные туры Олимпиады, комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

(Автор: Джани Бабаева)

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