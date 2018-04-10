"До последнего вздоха" – фильм о Карабахской войне

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema İMAX 12 апреля состоится гала-вечер фильма "Son Nəfəsədək" ("До последнего вздоха"), повествующего о Карабахской войне, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

По словам автора сценария и главного продюсера фильма Нуреддина Асланова, сценарий фильма основан на реальных событиях. "Когда наша деревня была захвачена оккупантами, мне было 14 лет и я своими глазами видел зверства армян", - сказал он.

Сюжет фильма: в 1989 году, после отбытия наказания в одной из тюрем Советского Союза, Явяр возвращается на родную землю – в село Юхары Вейсалли Физулинского района, которое уже подверглось вооруженному нападению армянских сепаратистов. Также Явяру ничего не известно о судьбе девушке, которую он любил и собирался жениться. Явяр встает на защиту родной земли от оккупантов.

Режиссер-постановщик – Эльнур Алиев, оператор-постановщик Джавид Оруджов, композитор – Яшар Бахыш, художник-постановщик – Мехрибан Эфенди, исполнительный продюсер – Ровшан Гулиев, редактор – Кямран Гасымов.

Роли в кинокартине исполняют - Ильгар Джахангир, Эльдар Багирбеков, Ильгар Мусаев, Вугар Велиханов, Эльшан Рустамов, Ульвия Рза, Эльчин Эфенди, Намис Ширмамедов, Ровшан Керимдухт, Талех Юзбеков и другие.

Съемки фильма проходили в Физулинском районе и городе Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.