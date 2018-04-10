Представители Азербайджана с успехом выступили на международном конкурсе в Грузии (ФОТО)

10 апреля 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Юные музыканты из Азербайджана с успехом приняли участие в III Международном конкурсе молодых исполнителей на оркестровых инструментах имени Евгения Микеладзе, который прошел 1-5 апреля в Тбилиси (Грузия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

В состав жюри вошли представители Грузии и Азербайджана – Диана Джаиана, Серго Ткабладзе, Анна Ломтадзе, Хокума Алиева, Азиз Гараюсифли и Лана Гулдедава.

Азербайджан на конкурсе представляли учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева, Одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Одиннадцатилетней музыкальной школы №24.

Конкурс состоял из двух туров. Исполнители на духовых инструментах участвовали в конкурсе по двум возрастным группам, а исполнители на струнных инструментах - по трем.

По результатам конкурса учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева добились успеха в двух категориях конкурса.

В категории духовые инструменты Закир Аллахвердили (гобой) стал обладателем Гран-при, а Алипаша Шахгельдиев (труба) удостоен первого места.

В категории струнные инструменты исполнители на скрипке Зеррин Алиева завоевала Гран-при, первое место – Ульви Таиров, второе место – Нурай Сеид.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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