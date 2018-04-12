Игорь Пономаренко прогулялся по Ичери шехер (ВИДЕО)

12 апреля 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный музыкант современности, чье творчество хорошо известно как в России, так и далеко за ее пределами, Игорь Леонидович Пономаренко приехал в Баку, сообщает Trend Life.

Композитор, дирижер, аранжировщик, солист-инструменталист (домра-альт), автор многочисленных музыкальных проектов, основатель и художественный руководитель ансамбля «Терем-квартет» (1986–2000 гг.), Двойного дуэта Ма.Гр.Иг.Ал. (2000 г.), создатель, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра IP Orchestra. Игорь Пономаренко и его коллективы неоднократно принимали участие в многочисленных фестивалях в более пятидесяти странах, завоевывали международные премии. За свою творческую карьеру Игорь Леонидович Пономаренко дал более четырех тысяч концертов!

Во Дворце Гейдара Алиева 14 апреля в 19.00 впервые пройдет уникальный концерт Rock Hits Show,

В исполнении оркестра IP ORCHESTRA под управлением дирижера из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко будут представлены мировые хиты всемирно известных легендарных групп The Beatles, Deep Purple, The Doors, Scorpions, Pink Floyd, The Rolling Stones, Nirvana, Michael Jackson, AC/DC, Radiohead, The Eagles, Bon Jovi, Metallica, Black Sabbath, Depeche Mode, Europe, Muse, Uriah, Led Zeppelin, Queen, DDT, Leninqrad и Виктора Цоя. Нетленные рок-хиты музыкантов, ставших классиками при жизни, откроются в новом свете и заблестят новыми красками в ярком исполнении IP ORCHESTRA.

Цена билетов от 10 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, и www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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