Сами Юсиф и азербайджанский тарист Сахиб Пашазаде покорили Шарджу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный певец и композитор, исполнитель исламских нашидов, азербайджанец по национальности Сами Юсуф и заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде с большим успехом выступили в концертной программе в городе Шарджа (ОАЭ), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Концертная программа Сами Юсуфа прошла в амфитеатре Al Majaz, где было около пяти тысячи зрителей. В номерах также приняли участие именитые музыканты из Индии, Сирии, Ливана, Ирана, Турции и других стран.

"Приглашение выступить на концерте Сами Юсуфа пришло от организаторов, которым понравилось мое исполнение на таре, они это видели в социальных сетях и видео ресурсах. Мы репетировали три дня. В концертной программе было представлено 27 авторских композиций Сами Юсуфа, которые исполнялись по нотам. Особо хотелось бы отметить, что в заключении мы по просьбе зрителей повторно исполнили азербайджанскую народную песню "Сары гялин". Сами Юсуф рассказал зрителям, какое значение имеет эта песня в истории национальной музыки нашей страны. А до этого мы под овации зрителей исполнили несколько композиций мугама. Было очень приятно видеть, как наше выступление было встречно зрителями!", - отметил Сахиб Пашазаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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