С аншлагом прошел первый в Азербайджане детский мюзикл "Аладдин" с участием звезд (ФОТО)

16 апреля 2018 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом и при аншлаге состоялась премьера первого в Азербайджане детского мюзикла "Аладдин", сообщает Trend Life. Проект реализован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Дворцом Гейдара Алиева при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Одной из причин успеха, была совершенно новая, близкая азербайджанскому зрителю интерпретация хорошо известной всем сказки об Аладдине и волшебной лампе.

Великолепная музыка в национальной аранжировке, искрометный юмор, зажигательные танцы, яркие декорации, а главное – талантливая игра актеров, перенесли зрителей в совершенно иной волшебный мир, заставив их поверить в существование чуда.

Другая причина успеха – участие в мюзикле всеми любимых звезд эстрады и популярных исполнителей. Замиг Гусейнов в роли Аладдина, Эмилия Ягубова (в первом сеансе) и Севда Яхьяева (во втором сеансе) в роли Жасмин, а также заслуженный артист Алекпер Алиев, Гусейн Абдуллаев, Гусейн Алили, Ниджат Джафарзаде и Тофиг Гаджиев покорили своей игрой сердца зрителей, создав незабываемые образы.

И, бесспорно, отличная работа творческого состава - режиссера-постановщика мюзикла, заслуженного артиста Азербайджана Инары Бабаевой, художника Фарида Наджафли, музыкального редактора Эмина Гасанова, редактора Лейлы Кадырзаде, хормейстера Шахлы Алекперовой, балетмейстеров Вахида Салимова и Раситы Алиевой.

Отметим, что на премьеру было приглашено 1200 сирот и детей-инвалидов из различных заведений и организаций, в том числе Ассоциации помощи инвалидам “İnayət”, “Ümid işığı”, Международного общества инвалидов, Общества инвалидов Ясамальского района, Специального учебного центра No.11 и других учреждений.

Первый в истории Азербайджана детский мюзикл стал настоящим событием в культурной жизни страны и даст новый импульс еще многим интересным проектам в этой сфере.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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