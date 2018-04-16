В Баку стартовал Республиканский конкурс музыкантов и исполнителей, посвященный 95-летию Гейдара Алиева (ФОТО)

16 апреля 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама сегодня стартовал третий Республиканский конкурс музыкантов и исполнителей, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Конкурс организован министерством образования, министерством культуры и туризма Азербайджана и средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля.

На открытии мероприятия с участием директора школы имени Бюльбюля, народного артиста Азербайджана Теймура Гёйчаева и руководителя сектора детского и молодежного творчества министерства образования Айла Гасанова отметили, что развитие национальной музыкальной культуры, жизнь и творчество ее талантливых представителей были всегда окружены заботой и вниманием общенационального лидера Гейдара Алиева, и пожелали участникам успехов.

В состав жюри конкурса входят преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Национальной консерватории и школы имени Бюльбюля.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях среди детей и молодежи и пройдет в два этапа по всей стране по следующим номинациям: фортепианное и вокальное (классика и мугам) искусство, исполнение на музыкальных и народных инструментах, музыковедение. В рамках конкурса будет проведена научно-практическая конференция исполнителей и учащихся "Гейдар Алиев и музыкальная культура Азербайджана".

В отборочных турах принимают участие более 600 учащихся региональных и столичных музыкальных школ и центров искусств. Конкурс завершится 3 мая.

(Автор: Вугар Иманов)

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