Красочный мир Тогрула Аббасзаде в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылась персональная выставка юного художника Тогрула Аббасзаде под названием "Мой красочный мир", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Тогрул Аббасзаде является воспитанником Центра развития молодежи города Баку.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. О творческих успехах юного художника собравшимся рассказали заместитель директора Центра развития молодежи города Баку Надежда Портнова, педагог Галина Чурилова и директор галереи "Хатаинский центр искусств" Заид Эйвазов.

С музыкальным приветствием выступил лауреат международных конкурсов, учащийся колледжа при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Вюсал Айдемиров.

Картины юного автора наполнены светом, теплом и яркой цветовой гаммой, о чем говорит и название выставки - "Мой красочный мир". Работы Тогрула Аббасзаде дарят позитивное настроение и погружают в волшебную красочную сказку.

(Автор: Джани Бабаева)

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