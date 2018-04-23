Баку, город, где живет кино – новая книга Бахрама Багирзаде (ФОТО)

23 апреля 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет новая книга заслуженного артиста Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде "Баку в кино", сообщает Trend Life. Слоган книги - "Баку, город, где живет кино". Выпуск издания приурочен к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

"Баку в кино" Бахрам Багирзаде посвящена его любимому городу, который в течение столетия становился съемочной площадкой для сотен фильмов, которые здесь снимали советские, азербайджанские, российские, европейские и азиатские режиссеры. В мире около двух с половиной миллионов городов и среди них лишь немногим повезло "сниматься" в кино: Париж и Москва, Рим и Лондон, Нью-Йорк и Дели, Токио и Венеция, Берлин и Мадрид, Лиссабон и Вена, и в этом списке знаменитых столиц есть и столица Азербайджана - Баку!

"Баку в главной роли дарит мне историю моего города, которому я всю жизнь объясняюсь в любви! - сказал Бахрам Багирзаде, - Я иду вслед за камерой, любуюсь его улочками, глазами киногероев заглядываю в окна, открываю двери в прошлое и каждый раз замираю от восхищения… Я приглашаю вас совершить небольшой экскурс по кинематографической истории Баку и надеюсь, у вас появится желание пересмотреть некоторые фильмы и насладиться хорошим кино!"

Благодаря этой книге, изданной на трех языках – азербайджанском, русском и английском, появилась потрясающая возможность переноситься в самые разные времена и эпохи и своими глазами наблюдать за тем, как развивался Баку. В книге собраны уникальные фотографии, в которых запечатлены не только съемки фильмов, но и бакинские улицы, здания и старые дворы…

(Автор: Вугар Иманов)

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