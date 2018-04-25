Азербайджан, Великобритания, Швейцария – концерты в честь 100-летия АДР

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиева выступит с серией концертов, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Об этом вокалистка рассказала журналистам на пресс-конференции.

В этот раз, готовясь к сольным концертам, народная артистка обратилась к творчеству ученицы выдающегося композитора Узеира Гаджибейли, первой азербайджанки, получившей композиторское образование, видного композитора, заслуженного деятеля искусств Адили Гусейнзаде.

"Первый концерт состоится в Баку 6 мая на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В программе я исполню 16 романсов Адили Гусейнзаде ", - рассказала Фидан Гаджиева.

Следующий концерт народной артистки состоится 16 мая в Лондоне, затем программа будет представлена 23 мая в Берне (Швейцария).

"Произведения Адили Гусейнзаде настолько прекрасны, что я хочу, чтобы их услышали во всем мире. Каждый раз исполняя произведения композитора, открываю для себя что-то новое. Эти сочинения будто написаны для сегодняшнего дня, и я счастлива, что могу включить их в свой репертуар", - отметила вокалистка.

Присутствовавшие на пресс-конференции народная артистка, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашева и внучка Адили Гусейнзаде Сабина Алиева дали высокую оценку творчеству Фидан Гаджиевой и выразили вокалистке признательность за пропаганду творческого наследия видного композитора Адили Гусейнзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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