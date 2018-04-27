Об азербайджанском Театре "ƏSA" расскажут в Вашингтоне

БАКУ /Trend Life/ - Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир", 2-12 мая примет участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend Life в театре.

В течение проекта Нихад Гуламзаде поделится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте. Также Гуламзаде расскажет о деятельности Театра "ƏSA, о реализованных труппой социальных проектах и творческих планах на будущее.

Напомним, что театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года. Идея его создания принадлежит Нихаду Гуламзаде, являющемуся ныне его художественным руководителем. Коллектив созданного в стране независимого театра "ƏSA" представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья.

Дебютный спектакль театра состоялся в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка "DUMB!". Затем был показан спектакль на основе комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". В декабре же 2017 года с большим успехом прошла премьера спектакля "Мыши и люди", поставленного по повести Джона Стейнбека.

(Автор: Джани Бабаева )

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