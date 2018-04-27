Об азербайджанском Театре "ƏSA" расскажут в Вашингтоне

27 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир", 2-12 мая примет участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend Life в театре.

В течение проекта Нихад Гуламзаде поделится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте. Также Гуламзаде расскажет о деятельности Театра "ƏSA, о реализованных труппой социальных проектах и творческих планах на будущее.

Напомним, что театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года. Идея его создания принадлежит Нихаду Гуламзаде, являющемуся ныне его художественным руководителем. Коллектив созданного в стране независимого театра "ƏSA" представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья.

Дебютный спектакль театра состоялся в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка "DUMB!". Затем был показан спектакль на основе комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". В декабре же 2017 года с большим успехом прошла премьера спектакля "Мыши и люди", поставленного по повести Джона Стейнбека.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Премьер-министр Грузии поздравил Майка Помпео с утверждением на пост госсекретаря США
США 17:08
Лавров: Удар Запада по Сирии затруднил усилия по урегулированию
Россия 15:43
Трамп уверен, что "корейская война закончится"
США 15:20
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 14:35
Помощник государственного секретаря США посетит Грузию
США 12:36
Помпео прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО
США 11:34
Нефть дешевеет в коррекции, но опасения ввода санкций США против Ирана сохраняются
Энергетика 10:15
Американские сенаторы хотят заблокировать поставки Турции F-35
США 08:36
Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом
Европа 06:21
США надеются, что межкорейские переговоры приведут к миру на Корейском полуострове
США 05:50
Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ
США 01:56
Родители умершего после северокорейской тюрьмы американца подали в суд на КНДР
США 01:16
МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"
Китай 00:32
В США на нефтезаводе прогремел взрыв (Обновлено)
США 26 апреля 23:27
Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США
США 26 апреля 22:21
Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США
США 26 апреля 20:59
В США продолжаются дискуссии о судьбе ядерного соглашения с Ираном
США 26 апреля 20:23
В МИД РФ рассказали, когда станет возможен шестисторонний формат по КНДР
Россия 26 апреля 20:18