В Баку создан Центр развития кино

БАКУ /Trend Life/ - Согласно соответствующему приказу Главного управления культуры города Баку создан Центр развития кино, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Центр будет заниматься созданием новых кинотеатров в учреждениях культуры города Баку и окрестных поселках и усовершенствованием их работы.

Центр создан с целью доведения до широкой аудитории информации об искусстве Азербайджана, выявления творческого потенциала людей, работающих в сфере культуры и искусства, повышения интереса к фильмам на патриотические темы и кинокартинам о жизни Национальных героев Азербайджана.

Также в Центре планируется проводить презентации фильмов, обсуждения, дискуссии, встречи с творческими деятелями, актерами и режиссерами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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