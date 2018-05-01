Восторг и овации: в Баку отметили Международный день джаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку отметили Международный день джаза потрясающей концертной программой, сообщает Trend Life. Международный центр мугама стал площадкой для уникального концерта, где на одной сцене выступили известные азербайджанские и американские музыканты, а в зале присутствовали истинные поклонники джаза.

Мероприятие, посвященное Международному дню джаза прошло при организации оргкомитета Бакинского международного джаз-фестиваля, и при поддержке посольства США в Азербайджане.

Выступивший на открытии мероприятия посол МИД по особым поручениям - генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов отметил, что в Азербайджане давние и богатые традиции джаза. Этот вид музыкального искусства завоевал популярность в нашей стране начиная с 30-х годов XX века. Джазовая музыка продолжила свой успешный путь развития и была заложена основа неповторимого азербайджанского джаза. Сегодня джаз - один из самых популярных видов музыкального искусства. Азербайджанские джазовые исполнители с большим успехом принимают участие в различных международных конкурсах и фестивалях джазовой музыки.

Было отмечено, что Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году, празднование проходит ежегодно 30 апреля в ряде городов по всему миру.

Далее Эльнур Султанов вручил директору Бакинского международного джаз-фестиваля Лейле Эфендиевой памятный подарок с гравировкой лого Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

В своем выступлении Лейла Эфендиева подчеркнула, что азербайджанский джаз имеет богатую историю. В стране действовали джазовые оркестры под руководством Ниязи, Тофига Гулиева, Тофига Ахмедова. Мир азербайджанской джазовой музыки связан с именами таких известных музыкантов как Рафиг Бабаев и Вагиф Мустафазаде.

Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уильям Гил в своем выступлении выразил признательность организаторам мероприятия, посвященного Международному дню джаза, а также за представленную возможность насладиться джазовой музыкой и поразмышлять о развитии джаза и актуальности в мире этого вида музыкального искусства.

Было отмечено, что джаз возник в конце XIX - начале XX века в Новом Орлеане. Сочетание регтайма и блюза дало начало новому музыкальному направлению - джазу, который продолжает развиваться по сей день. Джаз сформировался как соединение нескольких музыкальных культур. Гил подчеркнул, что является большим поклонником джазовой музыки, отметив, что джазовая музыка отличается импровизационным стилем и отражает лучшие элементы американской культуры.

В своем выступлении Уильям Гил также отметил, что мультикультуральные ценности в Азербайджане обладают древней историей.

Далее слово было передано музыки, в этот вечер в программе выступили известные и молодые азербайджанские музыканты и участники американской группы Kennedy Administration, которые своим феноменальным исполнительским мастерством создали неповторимую атмосферу в зале.

Мелик Рамиз, Сеймур Гасансой, Эльнара Гасанли, Руслан Гусейнов, Эльвин Мирзоев и целый ряд музыкантов покорили публику импровизационной свободой и мощной энергетикой.

Творческий тандем заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста и композитора Исфара Сарабского и известного азербайджанского джазмена, саксофониста Раина Султанова перенес публику в музыкальное пространство удивительных созвучий и импровизаций.

Динамичная группа Kennedy Administration завоевала сердца слушателей с первой встречи. Любая сцена, на которую выходит вокалистка коллектива Кеннеди приобретает душевность и дарит захватывающую энергию зрителю. Голос Кеннеди имеет свой собственный тембр и соединение игривости и обольстительного шарма. Но певица покорила аудиторию не только музыкальным талантом, но артистизмом. Весь зал в едином порыве подпевал ей.

Свой восторг публика выражала, награждая всех музыкантов бурными аплодисментами и криками "Браво!".

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(Автор: Джани Бабаева)

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