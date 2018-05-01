В Баку пройдет выставка костюмов и эскизов Римского оперного театра

1 мая 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Учитывая большой интерес со стороны Азербайджана к итальянской культуре, в Баку пройдут Дни итальянской оперы. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Дни итальянской оперы будут организованы совместно с Министерством культуры Азербайджана.

"Дни итальянской оперы будут посвящены 150-летию со дня смерти итальянского композитора Джоаккино Россини. В связи с этим в Баку пройдет серия мероприятий", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что первое мероприятие в рамках Дней итальянской оперы уже состоялось, так, на сцене Государственного академического театра оперы и балета 21 апреля выступила балетная труппа "Spellbound Contemporary Ballet".

3 мая вниманию бакинской публики будет представлена опера "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, где главную партию исполнит известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли. Перед показом спектакля в фойе театра состоится выставка "Cara İtalia, Alfin ti miro", организатором которой является Римский оперный театр. В экспозиции будут представлены эскизы и оперные костюмы.

4 мая в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит известный исполнитель на органе Маурицио Саверна.

6 мая состоится показ постановки "Севильский цирюльник" с участием итальянского баритона Даниеле Капуто. Оперой будет дирижировать Алессандро Калкагниле.

(Автор: Джани Бабаева )

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