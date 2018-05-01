Музыканты из Перу выступят в Международном центре мугама

БАКУ /Trend Life/ - 4 мая в 20:00 на сцене Международного центра мугама в Баку состоится совместный концерт азербайджанских исполнителей мугама и музыкантов из Перу, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Концертная программа пройдет в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

На концерте под названием "Charango meets Mugam" выступят Карл Струйф и Алехандро Рива (Перу), заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), а также ханенде Нисбет Садраева. Отметим, что Карл Струйф играет на щипковом струнном музыкальном инструменте чаранго.

6 мая в Международном центре мугама состоится концерт "Rembetiko meets Mugam", в ходе которого вышеназванные азербайджанские музыканты выступят на одной сцене с исполнителями из Греции.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az

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Отметим, что Международный центр мугама наряду с проектами, посвященными пропаганде мугама, ашугского искусства и классической музыки, также организует интересные концерты этнической музыки.

Так, в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки") были успешно проведены концертные программы музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции, Марокко и других стран. Наряду с этим Международный центр мугама успешно реализовал проект "Sound Waves" с участием этнических музыкантов из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран, которые вместе с азербайджанскими музыкантами представили синтез музыкальных культур народов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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