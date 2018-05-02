Ученицы азербайджанского танцора завоевали награды конкурса в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Международной академии гимнастики, акробатики и танца "Сансара" (Москва/Россия) под руководством одного из ведущих педагогов академии, известного азербайджанского танцора, выпускника Бакинской хореографической академии, лауреата международных и республиканских конкурсов Фарида Казакова добились большого успеха на Открытом всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества "Мелодия Победы". Об этом Trend Life сообщил Фарид Казаков.

На конкурсе, который состоялся в Москве, воспитанники Фарида Казакова участвовали в сольных и групповых номинациях, представив классический и гимнастический танец.

Ученицы выступили с большим успехом и завоевали два Гран-при в групповых танцах, четыре первых и три вторых места в сольных номинациях.

По словам танцора, программа для Всероссийского конкурса готовилась с сентября минувшего года.

"Девочки очень старались продемонстрировать хорошие результаты упорных репетиций, и, что у них отлично получилось. Я очень рад, что мои ученики справились с поставленной задачей, донести до судей и зрителей всю эмоциональную суть номеров, при этом, показав хорошую физическую подготовку", - добавил Фарид Казаков.

Танцор также поделился планами на будущее, подчеркнув, что в настоящее время готовится к большому концерту академии в Москве в честь Международного дня семьи.

Во время концерта Фарид Казаков представит около 15 номеров с участием учеников, а также будет танцевать сам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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