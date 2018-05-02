Солистка американской группы Kennedy Administration в восторге от Баку (ФОТО)

2 мая 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 30 апреля в Баку Международный день джаза отметили большой концертной программой, в рамках которой на сцене Международного центра мугама выступили азербайджанские джазовые музыканты и участники американской группы Kennedy Administration, сообщает Trend Life.

Солисткой группы Kennedy Administration является яркая и харизматичная вокалистка Кеннеди. В беседе с журналистами певица призналась, что это уже второй визит Kennedy Administration в столицу Азербайджана и что они очень рада принять участие в мероприятии, посвященном Международному дню джаза.

"Мы счастливы вернуться и выступать в Азербайджане. Наша цель - делиться энергией и эмоциями с публикой и получить ответный заряд, его мы возьмем с собой в США, напишем новые песни под его влиянием", - подчеркнула певица.

По словам Кеннеди, в Баку она получает потрясающие впечатления: "Мы в восторге от теплоты людей, их энергии, гостеприимства… Город Баку безумно красивый, нам здесь очень нравится".

Отметим, что любая сцена, на которую выходит вокалистка коллектива Kennedy Administration, приобретает душевность и дарит захватывающую энергию зрителю. Голос Кеннеди имеет свой собственный тембр и соединят игривость и обольстительный шарм.

(Автор: Джани Бабаева)

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Azernews Newspaper
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