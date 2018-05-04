Петь буду точно – участник российского проекта "Ты супер!" Намиг Джабраилов

4 мая 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте телеканала НТВ запущено зрительское голосование за конкурсантов международного детского вокального проекта "Ты супер!", и представитель Азербайджана Намиг Джабраилов набрал уже более 6000 голосов. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала сегодня в ходе пресс-конференции координатор проекта в Азербайджане Камилла Алиева.

"Голосование продолжается, так что все желающие могут поддержать Намига Джабраилова", - добавила она.

"Ты супер!" – международный детский вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Проект выходит в эфире российского телеканала НТВ.

Азербайджан во втором сезоне проекта представляли два юных исполнителя - 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку, которые завершили свое участие в шоу.

"Несмотря ни на какие неудачи и препятствия, если ты поставил перед собой цель и хочешь быть музыкантом - двигайся к ней, и ни на что не обращай внимание", - поддержала Намига Джабраилова солистка группы "Dihaj", представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева.

Диана Гаджиева рассказала юному исполнителю о плюсах и минусах конкурсов, а также выразила надежду, что в будущем они примут участие в каком-то совместном проекте.

"Мне бы хотелось, чтобы мы поучаствовали в каком-то проекте, или если получится - в общем концерте", - сказала она.

По мнению певицы, в будущем у Намига Джабраилова все будет хорошо

В свою очередь Намиг Джабраилов поделился впечатлениями об участие в конкурсе.

"Мне было страшно, потому что это первое мое выступление на большой сцене, тем более, была трансляция по телевидению", - сказал он. Как отметил юный артист, члены жюри дали ему совет: "Идти вперед, и не останавливаться на достигнутом".

Намиг Джабраилов, также отметил, что абсолютно точно продолжит заниматься творчеством. "Петь буду точно, продолжу и дальше работать над собой", - пообещал Джабраилов.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Намиг Джабраилов исполнил песню Полада Бюльбюльоглу в эфире российского телеканала (ВИДЕО)
Интересное 1 мая 20:42
Флора Керимова: Перед вами сидит народная артистка Азербайджана (ФОТО)
Культура 26 апреля 16:22
Ты супер! Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)
Интересное 23 апреля 11:52
Азербайджанцы вновь будут покорять зрителей НТВ
Интересное 6 февраля 12:44
Севиндж Бехбудова и Илькин Гусейнов в полуфинале проекта "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО)
Интересное 18 декабря 2017 11:31
Ты супер! Танцы: Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 2017 11:18
Чем закончилось выступление участницы из Азербайджана на проекте "Ты супер! Танцы"? (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 22 октября 2017 10:49
Азербайджанец шокировал жюри телепроекта НТВ "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 10 сентября 2017 00:19
Юлий Гусман поддержал представителя Азербайджана на конкурсе "Ты супер! Танцы" (ФОТО)
Культура 7 сентября 2017 13:57
"Ты супер! Танцы": объявлены члены жюри
Интересное 21 августа 2017 18:47
Определились представители Азербайджана на международном проекте "Ты супер! Танцы" (ФОТО)
Культура 31 июля 2017 18:11
Актер легендарной команды "Парни из Баку" стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"
Социум 8 июля 2017 12:49
Выступление Парваны Алджановой и Полада Бюльбюльоглу в Кремле (ВИДЕО)
Интересное 30 мая 2017 15:23
Представитель Азербайджана и звезды России в грандиозном финале проекта "Ты супер!" (ФОТО)
Интересное 26 мая 2017 14:17
Хошгедем Мехтиева рассказала об участии в проекте "Ты супер!" (ФОТО)
Культура 3 мая 2017 14:11
Телепроект с участием представителей Азербайджана признан лучшим в России (ФОТО)
Интересное 2 мая 2017 16:36
Ты супер! Хошгедем Мехтиева исполнила песню Аллы Пугачевой (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 1 мая 2017 11:51
Парвана Алджанова рассказала в Баку об участии в проекте НТВ "Ты супер!"
Культура 19 апреля 2017 19:31