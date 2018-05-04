Петь буду точно – участник российского проекта "Ты супер!" Намиг Джабраилов

БАКУ /Trend Life/ - На сайте телеканала НТВ запущено зрительское голосование за конкурсантов международного детского вокального проекта "Ты супер!", и представитель Азербайджана Намиг Джабраилов набрал уже более 6000 голосов. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала сегодня в ходе пресс-конференции координатор проекта в Азербайджане Камилла Алиева.

"Голосование продолжается, так что все желающие могут поддержать Намига Джабраилова", - добавила она.

"Ты супер!" – международный детский вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Проект выходит в эфире российского телеканала НТВ.

Азербайджан во втором сезоне проекта представляли два юных исполнителя - 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку, которые завершили свое участие в шоу.

"Несмотря ни на какие неудачи и препятствия, если ты поставил перед собой цель и хочешь быть музыкантом - двигайся к ней, и ни на что не обращай внимание", - поддержала Намига Джабраилова солистка группы "Dihaj", представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева.

Диана Гаджиева рассказала юному исполнителю о плюсах и минусах конкурсов, а также выразила надежду, что в будущем они примут участие в каком-то совместном проекте.

"Мне бы хотелось, чтобы мы поучаствовали в каком-то проекте, или если получится - в общем концерте", - сказала она.

По мнению певицы, в будущем у Намига Джабраилова все будет хорошо

В свою очередь Намиг Джабраилов поделился впечатлениями об участие в конкурсе.

"Мне было страшно, потому что это первое мое выступление на большой сцене, тем более, была трансляция по телевидению", - сказал он. Как отметил юный артист, члены жюри дали ему совет: "Идти вперед, и не останавливаться на достигнутом".

Намиг Джабраилов, также отметил, что абсолютно точно продолжит заниматься творчеством. "Петь буду точно, продолжу и дальше работать над собой", - пообещал Джабраилов.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.