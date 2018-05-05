Азербайджанский фильм удостоен главного приза кинофестиваля в США (ФОТО)

5 мая 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Nar bağı" (Гранатовый сад, Pomegranate Orchard) удостоен главного приза BEST FEATURE FILM GRAND JURY PRIZE Bridging the Borders Award международного кинофестиваля South East European Film Festival, который прошел в городе Лос-Анджелес, сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу Министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после долгого отсутствия ничто уже не будет так, как прежде…

Ранее фильм с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии и других стран. В 2017 году был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Вугар Иманов)

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