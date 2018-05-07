В Баку состоялась научная конференция "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана" (ФОТО)

7 мая 2018 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научная конференция "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана", посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На открытии конференции председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила огромную роль и значение деятельности Гейдара Алиева в развитии азербайджанского музыкального искусства второй половины ХХ века, его неоценимую поддержку и личное внимание к деятелям культуры. Идеи Гейдара Алиева, отметила председатель СКА, сегодня также являются направляющим вектором в развитии национального музыкального искусства. Отрадно, что традиции, заложенные Гейдаром Алиевым, сегодня продолжаются главой нашего государства, Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Затем с докладами выступили секретари СКА – заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова («Гейдар Алиев – покровитель культуры и искусства»), Джалал Аббасов («Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана»), Сардар Фараджев («О сочинениях азербайджанских композиторов, посвященных Гейдару Алиеву») и Алия Мамедова («Гейдар Алиев и творческая молодежь»).

На конференции также выступили народный артист Азербайджана Тофик Бакиханов («О личной дружбе Гейдара Алиева с выдающимися деятелями культуры»), заслуженный деятель искусств Васиф Аллахвердиев («О сочинениях, созданных по инициативе Гейдара Алиева»), музыковеды – заслуженный деятель искусств Хаджар Бабаева («Отражение эстетических воззрений в выступлениях Гейдара Алиева») и доктор искусствоведения Джамиля Гасанова («Роль Фонда Гейдара Алиева в сохранении культурного наследия Азербайджана»).

В заключение конференции под звуки «Праздничной увертюры» Огтая Зульфугарова были продемонстрированы видеокадры, повествующие о жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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