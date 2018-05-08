Портреты Таира Салахова, перенесенные на язык ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра состоялось открытие выставки «Портреты. Мир ковров Таира Салахова», посвященной 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, общественные деятели, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции. На выставке состоялась презентация ковров, сотканных на основе картин народного художника Таира Салахова по техническому проекту и под руководством заслуженного художника Азербайджана Тариера Баширова.

Директор музея, председатель Национального комитета ICOM, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова подчеркнула, что с именем общенационального лидера Гейдара Алиева связано восстановление независимости Азербайджана, возрождение его государственности, преемственность первой демократической республики на Востоке, развитие всех сфер, включая культуру. Создание первого в мире музея ковра в Азербайджане – стране, где традиции ковроткачества наиболее сильны и богаты, тоже связано с именем Гейдара Алиева.

Было отмечено, что произведения выдающегося азербайджанского художника, народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, кавалера высших государственных наград Азербайджана и России Таира Салахова - культовой фигуры такого знакового для советской эпохи направления в искусстве, как «суровый стиль», - демонстрируются в знаменитых музеях и картинных галереях мира.

В постоянной экспозиции музея можно увидеть знаменитые произведения этого великого художника.

«Эти великолепные портреты - новые произведения, перенесенные на язык ковра. Таир Салахов уже несколько лет экспериментирует в этой сфере. Он был и остается творческим человеком, который неустанно открывает все новые горизонты, и ковер в его творчестве занимает все более важное место», - сказала Ширин Меликова, поблагодарив Таира Салахова за то, что он предоставил ковры для демонстрации в музее.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев высоко оценил творчество Таира Салахова и отметил, что работы известного художника демонстрируются во всех знаменитых музеях и галереях мира, а также подчеркнул, что его новые работы вызывают большой интерес. Он добавил, что общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев всегда высоко ценил культуру, традиции и деятельность людей искусства – они и сегодня окружены поддержкой и заботой государства.

Главный художник музея ковра, заслуженный художник Азербайджана Тариер Баширов рассказал о работах Таира Салахова, о коврах, которые он создавал, вдохновляясь его произведениями и в соавторстве с ним, о художественных особенностях представленных ковров. Он отметил, что они включают в себя портрет Гейдара Алиева, который хранится в Фонде Гейдара Алиева, портреты Максуда Ибрагимбекова и легендарного народного героя Кёроглу.

Мастер кисти Таир Салахов рассказал об истории создания этих произведений и уникальных качествах ковров, представленных на выставке, а также с большим уважением к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву поделился своими воспоминаниями о нем. Народный художник поблагодарил министерство и руководство музея за организацию мероприятия.

Затем участники мероприятия ознакомились с экспозицией.

Выставка продлится до 15 мая.

(Автор: Вугар Иманов)

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