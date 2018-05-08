Национально-духовные ценности в картинах азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 10 мая в 19.00 состоится открытие выставки, посвященной 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

На выставке свои работы, выполненные в разных техниках и направлениях, представят молодые художники и известные мастера кисти.

Основная цель мероприятия – пропаганда национально-духовных ценностей, сохранение богатого культурного наследия.

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция продлится до 19 мая. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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