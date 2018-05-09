В Киноцентре "Низами" состоится показ фильма "Əbədiyyət yolu"

9 мая 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В репертуар Киноцентра "Низами" 10 мая в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева внесены изменения, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

В репертуар Киноцентра включен короткометражный документальный фильм "Əbədiyyət yolu", посвященный жизни и деятельности великого сына Азербайджана.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на студии документальных фильмов "Салнаме" режиссером Игбалом Мамедалиевым.

Время сеансов: 12:30 и 14:30. Вход бесплатный.

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