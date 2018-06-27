Шелковый путь из Баку в Шеки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии проведения IX Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" (27 июня -1 июля) в Союзе композиторов в Баку состоялся камерный концерт из произведений азербайджанских композиторов, а также выставка работ молодых художников, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители зарубежных стран, представленных на фестивале.

В своем выступлении на вечере художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что Шекинский международный музыкального фестиваль "Шелковый путь" - значимое событие в культурной жизни страны.

Было отмечено, что впервые в истории фестиваля, в этом году пройдет Международный научный симпозиум, в котором примут участие представители 10 стран, в том числе ведущие азербайджанские ученые. Одним из важных событий также является празднование в Шеки 25-летие ТЮРКСОЙ.

В фестивале своими выступлениями зрителей порадуют коллективы и ансамбли из Турции, Казахстана, России и Венгрии большие коллективы и ансамбли

Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит при организации Союза композиторов, Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки.

(Автор: Джани Бабаева)

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