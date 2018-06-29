Эльчину Гамидову исполнилось бы 60 лет…- воспоминания коллег (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Яркими ролями остался в памяти заслуженный артист Азербайджана Эльчин Гамидов, которому сегодня исполнилось бы 60 лет, сообщает Trend Life.

Эльчин Гамидов родился 29 июня 1958 года. В 1981 году окончил факультет актерского мастерства драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1983 года работал в Азербайджанском государственном музыкальном театра.

Сыграл множество ярких ролей в театре и снялся в фильмах: "Бакинский вор", "Волчонок", "Мяхялля", "Мяхялля в Москве", "Совершенно секретно", "Мешади Ибад - 94". Особенно полюбился зрителям в образе Мязи в театре КВН "Планета Парни из Баку". Был в составе жюри телепроектов "Кубок Юмора" и "Кто во что горазд". Последнюю свою роль сыграл в премьере спектакля "Женитьба" по произведению Николая Гоголя.

Эльчин Гамидов скончался 4 марта 2011 года от сердечного приступа, наступившего вследствие гипертонического кризиса. Волею судьбы Эльчин Гамидов рано потерял отца и мать, которая также скончалась от гипертонической болезни, не дожив и до пятидесяти лет. То же самое произошло и с его двумя братьями и сестрой - Хафиз умер в 34 , Эльдар - в 51, а Лейла в 42 года…

Воспоминания коллег…

Атабала Сафаров: "Я помню первые шаги Эльчина в нашем театре. Вначале он работал в цеху по свету, затем его заметил режиссер Вагиф Ибрагимоглу и пригласил на роль банщика в спектакль "О олмасын, бу олсун". Его очень любила наша легендарная актриса Насиба Зейналова, так же, как и весь коллектив Музкомедии и знали его как очень трудолюбивого и талантливого актера, искреннего и заботливого человека. Он всегда хотел, чтобы всем было хорошо. Мы часто ездили на гастроли, зарабатывали деньги, он никогда не жадничал, делился последним куском хлеба. А роль Яичницы стало вершиной его творчества. Он ушел в расцвете сил..."

Ариф Гулиев: "Мы вместе проработали около тридцати лет и никогда от него даже одного грубого слова не слышал. Эльчин был исключительно трудолюбивый, добрый и искренний человек, которого очень любили зрители. В своем последнем спектакле он как-будто сыграл самого себя - человека, потерявшего мечту. Он был близким и родным для многих людей и актеров человеком. К большому сожалению, он очень рано ушел из жизни".

Нахида Оруджова: "Нас с Эльчином связывали долгие годы дружбы и творчества. Я рано потеряла брата, а Эльчин - сестру. И эта образовавшаяся жизненная пустота сблизила нас, мы стали другу другу братом и сестрой. В самые тяжелые моменты мы были всегда рядом... С его уходом, я во второй раз осталась без брата".

Кюбра Алиева: "Мы вместе более 20 лет проработали в Музкомедии, участвовали в проектах театра КВН "Планета Парни из Баку". Мы были очень близкими друзьями и даже ради меня Эльчин решил переехать поближе к моему дому, чтобы чаще встречались. Так и было. Не знаю, как я вынесу это горе?! Да и не только я, все кто его любил. К сожалению, он был гипертоником и диабетиком. Хотя на людях, в эфире и на сцене он всегда выглядел здоровым, но поверьте, 70 процентов его заработка уходило на лекарства. Он был великим человеком и артистом. Несмотря на тридцатилетнюю деятельность на сцене, но именно за последние десять лет его творчества взошла звезда Эльчина, но очень быстро погасла..."

(Автор: Вугар Иманов)

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