В Баку состоялся премьера потрясающего фильма Маджида Маджиди "Мухаммед - Посланник Всевышнего" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Ирана в Азербайджане в Киноцентре "Низами" состоялась премьера художественного фильма всемирно известного режиссера, лауреата международных премий Маджида Маджиди "Мухаммед - Посланник Всевышнего", сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера исполнительной директор иранского кинофонда Farabi Алирза Табеш и заслуженный деятель искусства Азербайджана, кинорежиссер Аяз Салаев отметили важность проведения Дней культуры в деле укрепления культурных связей между братскими странами.

Маджид Маджиди рассказал о съемках над фильмом, которые продолжались на протяжении восьми лет. Картина стала самым высокобюджетным проектом в истории иранского кинематографа – от 40 до 50 млн. долларов. "Мухаммед - Посланник Всевышнего", выпущенный в 2015 году, рассказывает историю о детстве пророка Мухаммеда. Отметим, что картина является первой частью трилогии "Жизнь Пророка Мухаммеда". Во второй части трилогии пророк Мухаммед осознает свою великую миссию, а главные события ждут зрителей в третьей части картины.

"Мы живем в мире, где есть превратное представление об исламе. Те, кто занимается террором и насилием под его именем – не имеют с верой ничего общего. Создавая этот фильм, я постарался правильно показать то, что есть в исламе и надеюсь, с этим показом люди познакомятся с его истинным лицом", - говорит режиссер, который на протяжении съёмочного процесса Маджиди работал с командой историков и археологов для более точного описания раннего периода жизни пророка Мухаммада.

Съемки фильма "Мухаммед - Посланник Всевышнего" проходили в Иране и Южной Африке. В этом масштабном проекте были заняты самые именитые актеры из Ирана – Махди Пакдель, Али Реза Шоджа-нури, Сарех Байат, Мина Садати, Мохсен Танабандех, Дариуш Фарханг и другие. Над фильмом работали два обладателя "Оскара" - главный оператор Витторио Сторато (Италия) и композитор Аллах-Раха Рахман (Индия). Композиции исполняет всемирно известный певец и композитор, исполнитель исламских нашидов из Ирана, азербайджанец по национальности Сами Юсуф.

Трехчасовая лента, созданная Маджиди, рисует масштабную картину ближневосточной жизни в 6 веке, когда зарождавшийся ислам находился в диалоге, полемике и противостоянии как с процветавшим на аравийских просторах язычеством, так и с монотеистическими иудаизмом и христианством.

По приказу царя Хабаши один из его главнокомандующих, Абраха, отправился на захват Мекки, чтобы разрушить Каабу. В его подчинении была многотысячная армия вооруженных солдат, боевых коней и слонов. Уже на подходе к Мекке слоны, словно подчиняясь приказу свыше, вдруг остановились и отказались идти дальше. В небе показались миллионы птиц, несущие в клювах камни, которые они обрушили на головы солдат. Так была повержена армия Абрахи и спасена родина будущего пророка Мухаммеда, появившегося на свет спустя месяц. Фильм рассказывает о первых 12 годах жизни пророка Мухаммеда, росшего в тяжких испытаниях среди тирании и притеснений.

Начиная с рождения, отмеченного сиянием на горе Фаран (в соответствии с библейским предсказанием), образ пророка Мухаммеда всегда переплетается с белым светом. Вообще цвета и освещение - это, безусловно, одна из самых сильных сторон ленты. Звёздное небо, отражения в воде, фрукты и лепестки роз, несомые водами Медины, - всё это насыщает фильм воздушной атмосферой красоты и сияния. Лицо юного Мухаммеда, в соответствии с исламскими предписаниями, не показано, однако режиссёру и оператору удалось найти такие ракурсы, в которых это отсутствие не выглядит неорганичным. Масштаб съемок, батальные сцены с армией слонов, ближневосточные ландшафты, священная Кааба, ритуалы и массовые богослужения, - всё это поражает воображение. Высочайшее качество фильма является визитной карточкой современного иранского киноискусства: сочетая в себе все новейшие технологии, эта работа показывает, что иранский кинематограф уже сегодня выступает наравне с мировыми титанами кинопроизводства. К фильму применимо много прилагательных со словом «самый». Самый дорогой, самый неожиданный, самый ожидаемый, самый трогательный… А главное - это бескорыстная любовь и духовная чистота Ислама и к его Пророку - всё это ждёт зрителя потрясающего шедевра Маджида Маджиди…

В рамках Дней Ирана в Азербайджане, которые проходят с 27 июня по 1 июля в Баку и Гяндже, проводится выставка изделий ручной работы иранских мастеров, представлены фотоработы, живописные произведения, образцы национальной одежды, выступление Национального оркестра Ирана под управлением дирижера Фирудина Шахбариана и солиста Салара Агили.

(Автор: Вугар Иманов)

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