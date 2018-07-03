Мать и дочь выяснят отношения в бакинском театре

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 7 июля представит зрителям премьеру спектакля "Осенняя соната", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Режиссер-постановщик спектакля - Ильгар Сафат, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Ильгар Сафат.
В спектакле заняты народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, а также артисты театра Румия Агаева, Натаван Гаджиева, Алексей Сапрыкин.
Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.
"Осенняя соната" - художественный фильм шведского режиссёра Ингмара Бергмана. "Осенняя соната" – это камерная драма о взаимоотношениях матери и дочери. Мать и дочь выясняют отношения, раскрывая перед зрителем историю прожитой жизни.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)
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