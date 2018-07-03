О чем говорят глаза? Летний фестиваль в Баку

3 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер, 11 июля в 19.00, состоится открытие персональной выставки молодой художницы Илахи Гарибовой, сообщили Trend Life организаторы. Экспозиция под названием "Danışan gözlər" ("О чем говорят глаза…) будет представлена в рамках "Летнего фестиваля-2018".

Илаха Гарибова - студентка Азербайджанской государственной академии художеств, член общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть"), принимает активное участие в выставках, пленэрах и фестивалях.

Выставка организована при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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