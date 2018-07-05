Новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ посвящен 100-летию АДР (ФОТО)

5 июля 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет специальный выпуск журнала Mədəniyyət.AZ, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщила Trend Life главный редактор издания, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева.

В журнале опубликованы интересные статьи на азербайджанском, русском и английском языке о различных событиях, происшедших в период создания и деятельности Азербайджанской Демократической Республики. Историки и общественные деятели, журналисты и писатели, представители культуры и искусства, среди которых Ширмамед Гусейнов, Асиф Рустамли, Вилаят Гулиев, Сона Велиева, Рафиг Новрузов, Афган Велиев, Адалят Таирзаде, Дильгем Ахмед, Саадет Карабахлы, Ильхам Рагимли, Абид Таирли, Зиядхан Алиев, Лятифа Мамедова, Кямран Исмайлов, Фарида Шамси, Аскер Ахмед, Ширин Буньятова и другие.

28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – АДР, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

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