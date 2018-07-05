В Баку прошла церемония награждения лучших актеров театрального сезона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре прошла церемония награждения творческого коллектива по итогам театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По итогам сезона премиями в различных номинациях были отмечены: "Лучший исполнитель мужской роли" – заслуженный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев, "Лучшая исполнительница женской роли" – Гюльнара Абдуллаева, "Лучшая режиссерская работа" – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, "Любимая актриса" – Эльнара Нагдалиева, "Любимый актер" – Ниджат Али Габибов, "Плодотворная актриса" – Гюльнара Азизова, "Успешная роль в восстановленном спектакле" – заслуженная артистка Наргиз Керимова, "Лучший артист балета" – Роман Краснов, "Лучшая артистка хора" – Тарана Алиева, "Лучший музыкант" – Юсиф Гусейнов, "Лучший сотрудник" – Фарида Асланова, "Лучшая детская роль" – Гусейн Нагиев, "Друг театра" – Тамилла Садыгова, "Лучший технический сотрудник" – Кямаля Новрузова, "Лучший спектакль" – "Пятая жена Моллы Насреддина" заслуженного деятеля искусств Аскера Аскерова, поставленного по произведению узбекского писателя Ибрагима Садыгова.

Народная артистка Фатма Махмудова и заслуженная артистка Алмаз Алескерова удостоены награды имени Гусейнаги Садыгова "Büllur alma" ("Хрустальное яблоко").

(Автор: Джани Бабаева)

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