В Москве презентован российско-азербайджанский фильм "Килиманджара" (ФОТО)

В Москве в летнем кинотеатре КАРО в саду "Эрмитаж" состоялась презентация российско-азербайджанской комедии "Килиманджара", сообщает Trend Life со ссылкой "Вестник Кавказа".

Фильм снят продюсерской компанией Александра Цекало "Среда" совместно с Таиром Имановым, Иваном Самохваловым, Джабиром Имановым, Фаридом Ализаде, Максимом Полинским, Николаем Булыгиным и Исмаилом Сафарали.

Действие комедии разворачивается в Баку, куда молодая красавица Маруся (Ирина Старшенбаум) приезжает на поиски своего жениха, не приехавшего на свадьбу.

В картине снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Артём Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Тимофей Трибунцев, Максим Виторган, Ирина Горбачева и другие.

Главный продюсер картины Александр Цекало в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, что изначально планировал снять фильм именно в Баку, а сюжет уже был придуман позднее.

"Мы просто подумали, что здесь можно было бы и сериалы снимать, потому что такие странные сочетания старого города, нового города, моря, нефть, пески, камни, вкусная еда, жара. Поэтому захотелось здесь что-то сделать", - поделился продюсер.

Он также отметил, что идея снять именно комедийный фильм во многом связана с хорошим актерским составом.

"Такая компания собралась - Паша, Ира Старшенбаум, Варя Бородина, с которой мы работали неоднократно в наших сериалах. Скоро на Первом канале выйдет сериал ”Алиби”, у Вари Бородиной там очень необычная роль. Тимофей Тригунцев это вообще для меня икона актерского мастерства. Артем Сучков снимался у нас в "Гоголе”. Все свои были, вот и захотелось снять что-то легкое, приключенческое, авантюрное", - рассказа Цекало.

Он также добавил, что город в кино тоже играет свою роль, как и актеры. По его словам, съемки в жарком климате дались группе крайне непросто, но результат оправдал все усилия.

В свою очередь, азербайджанский продюсер Таир Иманов рассказал, что идея снять российско-азербайджанский фильм в Баку созрела уже давно.

"Мы давно искали такую возможность. И в конечном итоге мы ее нашли. Нашли сперва замечательную компанию ”Среда”, которой руководит большой профессионал своего дела Александр Цекало. Потом договорились о сроках. В начале обсуждали идею, общую драматургическую линию и так далее", - рассказал продюсер.

По его словам, комедийный жанр был выбран потому, что позволяет показать Баку в радостном и веселом свете.

"В этом жанре мы постарались показать нашу страну, наш город в самом лучшем свете. Я думаю, что очень многие после просмотра фильма купят билет и посетят нашу замечательную страну", - рассказал Иманов.

Продюсер также добавил, что лента не могла бы выйти в свет без участия вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

"Если бы не Лейла Алиева, вообще говорить о существовании этого фильма было невозможно. Она сделала очень многое для того, чтобы сегодня мы вместе с вами общались, чтобы мы говорили об этом фильме, и чтобы этот фильм получил прокат по всей территории России. Все это благодаря ей", - заключил Таир Иманов.

Актриса Ирина Старшенбаум, исполнившая роль главной героини, рассказала, что ее персонаж в ленте проходит стадию развития от наивной девушки до зрелого человека.

"Это история о наивной девушке, которая с большим удовольствием пускается в авантюру и в итоге становится зрелым человеком, который находит свою любовь и открывает себе глаза на многие вещи в своей жизни", - рассказала актриса.

Она добавила, что съемки в азербайджанской столице запомнятся ей жаркой погодой, вкусной едой и гостеприимством бакинцев.

Старшенбаум отметила, что хотела бы позднее приехать в Баку не по работе, а в качестве туриста, чтобы насладиться отдыхом.

"Отдохнуть хотела бы там, потому что мы работали, исполняли все, что угодно,но только не отдыхали", - сообщила она.

Варвара Бородина, сыгравшая одну из главных ролей в ленте, рассказала, что ее героиня - уверенная в себе, амбициозная девушка, однако имеющая свои слабые стороны и комплексы, которые раскрываются по ходу сюжета фильма. Она также добавила, что ей было очень приятно и интересно сниматься в Баку.

"Это было очень интересное и увлекательное путешествие, со своими сложностями, трудностями, но это было очень-очень интересно, потому что город для меня новый, новая культура. Мы там жили полтора месяца и конечно, это была такая маленькая жизнь. Меня совершенно потряс Баку, это действительно очень красивый город, я всем рекомендую обязательно посетить его", - рассказала актриса.

Актер Тимофей Трибунцев рассказал, что съемки в Баку стали для него настоящей радостью.

"Я там целый месяц провел и совершенно влюбился в этот город. Моя семья тоже была в Баку, они тоже полюбили город, и сынок мой маленький. В общем, это совершенно удивительно", - поделился впечатлениями актер.

Он также добавил, что подавляющее большинство бакинцев, с которыми довелось встречаться актеру, прекрасно говорят по-русски, что сделало его пребывание в столице Азербайджана особенно комфортным.

"Никакого дискомфорта у меня не было, Баку очень гостеприимный город. Я там жил рядом с библиотекой, прямо на площади. Прекрасный квартал, я очень люблю эту набережную, старый город, рынок", - рассказал Тимофей Трибунцев.

В свою очередь, актер Павел Прилучный, сыгравший в киноленте друга главного героя, сообщил, что пришел на премьеру, несмотря на плохое самочувствие. Он убежден, что картина станет лучшей комедией нынешнего лета.

"Я считаю, это одна из веселейших комедий этого лета. Я надеюсь, не только я буду думать об этом так, но и все наши зрители, которые ее увидят и развеселятся, получат массу удовольствия", - сообщил он.

Он также добавил, что приехав в Баку убедился, что жители азербайджанской столицы очень интеллигентные и начитанные люди.

"Когда мы думали над образом, как это сделать, мы планировали какие-нибудь золотые зубы, мокасины, какой-нибудь пиджак с золотыми пуговицами и так далее. Мне было это интересно, мне казалось, это можно было сделать весело, карикатурно, по-доброму и интересно. Но приехав в Баку, мы поняли, что на самом деле, все это давно-давно уже куда-то ушло. Настоящие бакинцы истинные - это очень начитанные, вежливые, хорошо одетые, очень воспитанные люди", - рассказал актер.

Прилучный добавил, что ему и его жене Агате съемки в Баку запомнятся красивыми городскими видами и открытыми, гостеприимными жителями.

В прокат на широких экранах лента выйдет 19 июля.

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