Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

6 июля 2018 09:34 (UTC+04:00)

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля. Об этом, как передает РИА Новости, пишет портал Science Daily.

Ученые провели исследование с 15 добровольцами на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторые из них были подвержены низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрации не воздействовала. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате, ученые обнаружили, что подопытные, которые были подвержены вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и потерю внимания. Через 30 минут степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их ритм сердца показывал, что они погружаются в сон.

Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.

Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на их исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.

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