Тамара Синявская отметит 75-летие в узком кругу

6 июля 2018 10:30 (UTC+04:00)

Известная оперная певица, которой в пятницу исполняется 75 лет, планирует провести праздник в узком кругу близких и друзей, об этом она сама рассказала в беседе с РИА Новости.

Народна артистка СССР Тамара Синявская родилась в Москве в 1943 году. Она с детства увлекалась пением, хотя, по воспоминаниям, мама артистки была против этой профессии. Первыми концертными площадками маленькой Тамары стали подъезды московских домов, которые обладали прекрасной акустикой.

В пятницу известной советской и российской оперной певице исполняется 75 лет.

"Я не планирую юбилея на сцене, ведь сейчас не сезон. Свой день рождения я хочу отметить в камерном кругу близких и друзей", — сказала Синявская РИА Новости накануне праздника.

Артистка окончила Музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, а также ГИТИС по классу пения. Около 40 лет она, обладательница меццо-сопрано, являлась солисткой Большого театра, где исполняла партии в операх "Евгений Онегин", "Царская невеста", "Иван Сусанин", "Борис Годунов" и других, а также выступала на мировых сценах.

В 1974 году Синявская вышла замуж за всесоюзно известного певца Муслима Магомаева: они прожили в крепком браке 34 года, вплоть до его смерти в 2008 году.

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