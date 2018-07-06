За любовь и верность: награда супружеским парам из Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось празднование Дня семьи, любви и верности, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Гостей праздника в РИКЦ приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Супружеским парам, счастливо прожившим в браке не один десяток лет, были вручены медали "За любовь и верность": Исхаку и Аделе Имангуловым (44 года в браке), Юрию и Любови Талалаевым (43 года в браке), Михаилу и Татьяне Сивоклоковым (40 лет в браке), Рафаэлю и Алле Казиевым (40 лет в браке), Юрию и Ирине Чигирёвым (35 лет в браке), Александру и Екатерине Новиковым (33 года в браке).

В церемонии поздравления супружеских пар приняли участие представитель посольства России в Азербайджане Алла Наниева, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Азербайджана, председатель Общественного объединения солидарности народов Азербайджана "Содружество" Татьяна Керимова, председатель Общественного объединения татарской культуры "Туган тел" Гюльджан Мясоутова, заместитель председателя Русской общины Азербайджанка Борис Воронин.

Гостям РИКЦ была представлена литературно-музыкальная композиция "Дорогой мой человек". Ее авторами являются поэт, переводчик и журналист, заведующая отделом поэзии журнала "Литературный Азербайджан", лауреат международных премий и конкурсов Алина Талыбова и исполнители авторской песни Андрей Крупин и Искендер Кадымов.

Вела праздничный вечер студентка Бакинского Славянского университета Сугра Миралаева.

День семьи, любви и верности - российский праздник, который отмечается 8 июля. Праздник был учрежден в России в 2008 году. Русская православная церковь чтит в эти дни память святых Петра и Февронии - покровителей семьи и любви. Супружеский союз Петра и Февронии считается образцом христианского брака.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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