В Баку прошел потрясающий музыкально-поэтический вечер "Мир Насими" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама, ОО "Институт международных исследований Евразия" под руководством депутата Милли Меджлиса, поэтессы Ганиры Пашаевой и вице-президента клуба «Карабах», турецкий бизнесмен Таир Гозел провели потрясающий музыкально-поэтический вечер "Мир Насими", посвященный творчеству великого азербайджанского поэта и философа XIV-XV вв. Имадеддина Насими (1369 – 1417) , сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

В рамках вечера состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора Газанфара Пашаева «İmadəddin Nəsiminin: İraq divanı», гостям представлены отрывки из фильма Эльдара Гулиева «Насими», концертная программа (газели и музыкально-поэтические произведения) с участием народной артистки Назакет Теймуровой, заслуженной артистки Мехрибан Зеки, заслуженного деятеля искусств Шейх Абдула Махмудова, фольклорных групп «Savalan» под управлением Новруза Новрузлу и «Hicaz» под управлением Эйваза Гашимова, исполнителя мугама Муталлима Дамирова, литературных чтецов Малейки Аловлу и Халимат Султан, исследователя творческого наследия Насими Фараджа Алиева.

За вклад в пропаганду творческого наследия Насими директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов и вице-президента клуба «Карабах» Таир Гозел были отмечены почетными плакетами.

Выступившие отметили, что Насими считается отцом азербайджанского дивана (около 15 тысяч строк), кроме того, он создал диван на персидском языке (около 5000 строк); ряд стихов Насими написал на арабском языке. Насими создал первые шедевры азербайджанской поэзии, заложив основы азербайджанского литературного языка. Он был первым поэтом в истории национальной литературы, писавшим любовные лирические стихи - газели на азербайджанском языке. Поэтическое наследие Насими содержит множество лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира - вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и вселенной. Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять человека, его побуждения и стремления к красоте и добру.

Насими вырос среди ремесленников; изучал математику, астрономию, логику и теологию. Он был знаком с художественными произведениями известных ученых-сектантов Востока, знал как азербайджанскую, так и арабскую и персидскую поэзию и философию. В начале своего творчества Насими стоял на позициях суфизма, а впоследствии стал последователем хуруфизма. После казни своего учителя Наими, Насими покидает пределы Ширвана и отправляется в Багдад, посещает другие города Ирака, а также Турции, где он продолжает распространять идеи хуруфизма. За это поэт неоднократно подвергался гонениям и бросался в темницу. Насими отправляется в Сирию и останавливается в городе Халеб. Вследствие обвинений, выдвинутых духовенством, Насими был приговорён к мучительной смертной казни.

(Автор: Вугар Иманов)

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