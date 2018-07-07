Азербайджанский театр ищет актеров

7 июля 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя в Баку объявил кастинг молодых актеров, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В кастинге могут принять участие юноши и девушки, получившие актерское образование или проходящие обучение в возрасте 18-22 лет.

Цель проведения кастинга – выявление творческого потенциала молодого поколения актеров и появление новых имен в театральном искусстве.

Желающие принять участие в кастинге могут обращаться в театр в будние дни с 10:00 до 18:00.

Телефон для справок: (012) 493-88-52

(Автор: Джани Бабаева)

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