Истерика, крик, надрыв... - в бакинской русдраме закрыли театральный сезон (ФОТО)

8 июля 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Конфликты между матерями и дочерьми, увы, не редкость. В чем причина? Затаенные детские обиды, нежелание матери видеть в своем ребенке самостоятельную личность, или… Обычно, подобные вопросы обсуждают сидя в кресле на приеме у психолога, или на тренингах развития, где ищут путь к гармонии внутреннего мира. Но, в этот раз о семейном разладе говорили на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. Именно здесь состоялась премьера театральной версии художественного фильма шведского режиссера Ингмара Бергмана "Осенняя соната".

Как подчеркивает режиссер-постановщик Ильгар Сафат, спектакль - психологически насыщенный и очень эмоциональный.

"Основной посыл нашей постановки, то что отношения между людьми – это очень хрупкая, тонкая материя. Мне хотелось показать как люди живя вместе, будучи родными разрушают друг друга, сами того не понимая. Призываю, чтобы в отношениях все были деликатны, тонки, любили и больше внимания уделяли друг другу", - отметил перед показом Сафат.

По словам режиссера, постановка очень отличается от киноверсии. "У нас не было задачи делать "перенос" фильма на сцену, это театральная интерпретация и те, кто видел фильм, думаю, будут удивлены – наш спектакль не похож на картину Бергмана", - добавил он.

Показ спектакля посетило большое количество зрителей, среди которых можно было заметить и именитых актеров, режиссеров, театральных критиков. То, что в зрительном зале не было свободных мест, связано и с тем, что театр закрывает сезон, и закрывает его очень интересной премьерой.

Известные и любимые актеры - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, артисты театра Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова и Алексей Сапрыкин в этот раз рассказали зрителям историю сложных и болезненных взаимоотношений матери и дочери.

Спектакль начинается с того как Ева (Румия Агаева) зачитывает своему супругу (Алексей Сапрыкин) письмо к матери (Людмила Духовная). В нем она просит маму приехать и навестить ее, ведь они не виделись долгие годы. В обращении Евы много надежд, и упований на то, что мама ответит согласием.

И вот ожидания Евы оправдались, ее мать Шарлотта - известная пианистка прервала гастроли и приехала к дочери. Ева пытается угодить матери – готовит ее любимое блюдо, разучивает прелюдию Шопена. Но, нет, мать снова нашла повод придраться к взрослой дочери – тут и телятина на ужине слишком зажарена, и Шопен должен звучать совсем по-другому. А еще Шарлотта шокирована, что в доме находится ее младшая дочь Елена (Тамилла Абуталыбова). Мать совсем не ожидала, что Ева заберет из больницы свою больную сестру, которая не разговаривает. Шарлотта пытается изобразить любовь и заботу о дочерях, но они и без слов понимают, что это все фарс.

И тут Ева не выдерживает, она выплескивает в адрес матери обвинения, не щадя ее чувств, как это на протяжении всей жизни делала Шарлотта. Ева вспоминает все – и детские обиды, и нежелание матери заниматься воспитанием своих детей, и то что Шарлотта всегда выбирала карьеру, сцену, внимание поклонников, а дочки росли в тени матери, угловатыми, нерешительными, с кучей комплексов и обид.

Шарлотта никогда не была рядом, даже когда дочери в ней очень нуждались. У Евы трагически погибает четырехлетний сын, но мать не приезжает к страдающей дочери, ведь у нее гастроли, она избавила себя и от обязанности заботиться и о больной Елене – просто сдав ее в специальное учреждение. Даже подарки для дочерей она не покупает сама, а просто передает те, которые ей когда-то презентовали поклонники.

Ева высказывает Шарлотте все, теперь дочь не щадит мать, также как долгие годы мать не щадила своих дочерей. Истерика, крик, надрыв, трагедия – родные люди, которые должны любить, наоборот испытывают друг к другу ненависть. Копаясь глубже и глубже в отношениях, Ева понимает, что Шарлотта просто не может любить, она не знает как, ведь и ее отношения с матерью трудно назвать идеальными.

Бесподобная актерская игра покорила зрителей. Людмила Духовная и Румия Агаева были великолепны – зрители ни на секунду не сомневались в искренности их героев. Они играли с таким надрывом, что публика погрузилась в происходящее на сцене, искренне переживая за героев, ощущая себя частью их мира. Потрясающе сыграли свои роли Алексей Сапрыкин и Тамилла Абуталыбова. Кстати, Абуталыбовой пришлось немного сложнее, ее героиня не разговаривает, и актриса взглядом, мимикой, движениями показывала публике свое отчаяние.

В спектакле было органично абсолютно все, большое внимание создатели уделили деталям как на сцене, так и в образе актеров. Костюмы героев отражали их мир: если Шарлотта меняла платья и блистала дома, словно прима на сцене, то образ Евы в растянутом свитере и юбке в пол, отражал кучу комплексов, которыми мама наградила ее с детства.

Помимо эмоциональных диалогов, в спектакль включены танцевальные номера в исполнении Румии Агаевой и Тамиллы Абуталыбовой и эти танцы были красноречивее, некоторых сказанных реплик.

Премьера была встречена бурными аплодисментами, закрытие сезона получилось эмоциональным и запоминающимся, впрочем как и всегда в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Зрители еще долго будут вспоминать эту премьеру, ждать нового сезона, чтобы еще раз посмотреть "Осеннюю сонату".

Отметим, что режиссер-постановщик спектакля - Ильгар Сафат, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Ильгар Сафат.

(Автор: Джани Бабаева)

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