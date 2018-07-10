Азербайджанская музыка в небесах Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой и талантливый дирижер Государственного музыкального театра, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов выступил на IV Международном фестивале классической музыки под открытым небом Tengri Music в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль прошел при совместной организации Аппарата президента Кыргызстана, министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана и общественного фонда "Prima".

В этом году на ежегодном фестивале, который проходит под открытым небом в парке Победы, приняли участие камерные оркестры "Манас" и "Чуй", солисты Театра оперы и балета (Кыргызстан), Ростовский академический симфонический оркестр (Россия), творческий коллектив в составе 80 музыкантов из Украины и Узбекистана.

Азербайджанский дирижер Орхан Гашимов принял участие в фестивале по приглашению руководителя фонда "Prima" Виктории Юртаевой.

Под управление азербайджанского дирижера музыканты исполнили "Прекраснейшую" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, фрагменты из оперы "Травиата" Джузеппе Верди и оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха.

Отметим, что Орхан Гашимов окончил Московскую государственную консерваторию, принимал участие во многих международных конкурсах и фестивалях. В 2015 году Гашимов удостоен диплома международного конкурса "Musical Art" в Москве, в том же году завоевал первое место на Международном конкурсе дирижеров имени Антала Дорати в Будапеште, в 2016 году удостоен диплома фестиваля "Мелодика поколений" в Москве. На данный момент Орхан Гашимов работает дирижером в Государственном музыкальном театре и сотрудничает со многими зарубежными музыкальными оркестрами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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