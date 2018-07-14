В Израиле состоялся концерт, посвященный Муслиму Магомаеву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Израиле по инициативе заместителя мэра города Кирьят-Бялик Нахума Рачевского и председателя городского отделения Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Севина Ханукаева состоялся концерт-дивертисмент, посвящённый памяти народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе "АзИз".

На вечере директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поблагодарила руководство города Кирьят-Бялик за прекрасную инициативу, а зрителям пожелала прекрасного вечера и приятных эмоций в атмосфере великого искусства кумира миллионов, незабвенного Муслима Магомаева.

Вечер, организованный международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", начался показом документального фильма "С рождения до вечности", автором которого является жительница Израиля Симона Ваксман. В фильме раскрыта ещё одна ипостась гениального певца – чисто человеческая. Муслим Магомаев, при всей своей успешности и популярности, оставался очень скромным, а иногда даже застенчивым человеком. Магомаева обожали все окружающие его люди. Редкие кадры из жизни певца, записи красивых песен, арий и романсов, а также некоторые штрихи к биографии кумира, сделали фильм очень интересным.

По окончании фильма зрителям была представлена замечательная концертная программа, где прозвучали самые любимые песни из репертуара Муслима Магомаева, а также продекламированы стихи посвященные легендарному певцу и представлены танцевальные номера. Зрители горячо приняли участников программы – заслуженную артистку России Елену Вайман, певицу Тель-Авивского оперного театра Камелию Йоффе, лауреата международных конкурсов Вячеслава Ямпольского, певца и композитора Константина Калинина, участников международных турниров, танцоров Алекса Вассерманна и Майю Рогинскую, поэтессу Николь Нешер, посвятившую стихи великому певцу, а также популярного исполнителя Томера Алиева, который исполнил под занавес песню Муслима Магомаева "Азербайджан".

Концерт прошёл, на одном дыхании, а благодарные зрители аплодировали от всей души и долго не отпускали артистов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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