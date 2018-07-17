В Баку открылось Музыкальное пространство без границ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие 33-й Всемирной конференции Международного общества музыкального образования (International Society for Music Education – ISME), сообщает Trend Life.

Конференция, в которой принимают участие более 500 видных представителей культуры, искусства и науки специалистов в области музыкального образования из разных стран мира, организована Министерством культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, генеральный директор Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, руководитель ISME Ли Хиггинс и председатель 33-й Всемирной конференции ISME, профессор Abant Izzet Baysal University Угур Алпагут отметили важность проведения международной конференции в Баку.

Было отмечено, что в результате большого внимания руководства страны к культуре азербайджанский мугам (2008), азербайджанское ашугское искусство (2009), азербайджанское искусство исполнения на таре (2012) включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. С целью обеспечения интеграции азербайджанского музыкального искусства в мировое сообщество в стране, принимающей множество международных культурных мероприятий, каждый год проводятся Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, Бакинский международный джаз-фестиваль, Габалинский международный музыкальный фестиваль и другие значимые мероприятия. Наряду с этим организованный в Баку международный песенный конкурс "Евровидение-2012" способствовал увеличению интереса со стороны международной музыкальной аудитории к стране.

В рамках конференции в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории пройдут мастер-классы, лекции, презентации и встречи, концерты с участием артистов из разных стран мира.

ISME было создано в июле 1953 года ЮНЕСКО как глобальная организация содействия музыкальному образованию, в которую сегодня входят при статусе партнеров следующие организации: Международный музыкальный совет ЮНЕСКО, Международный альянс музыкальных производителей, Всемирный альянс по образованию в области искусств, Европейская ассоциация музыкальных школ, Ассоциация европейских консерваторий, Всемирная ассоциация симфонических групп и оркестров и ряд других.

Сегодня ISME представлено более чем 90 странах и объединяет более 5 млн. членов в более чем 90 странах мира, среди которых преподаватели музыки раннего воспитания и детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ, студий и кружков, училищ, консерваторий и педагогических университетов, теоретиков и исследователей в области музыкального образования, методистов и методологов, студентов, музыкантов-исполнителей и музыкальных терапевтов.

Миссия ISME состоит в создании и обеспечении работы международного сообщества музыкальных педагогов на основе взаимного уважения и поддержки; укреплении международного и межкультурного взаимопонимания и сотрудничества путем предоставления доступных возможностей для отдельных лиц, национальных и международных групп обмена опытом и знаниями в музыкальном образовании; развитии, отстаивании и продвижении музыкального образования и образования посредством музыки во всех частях мира.

Концепция ISME основана на девизе "Музыкальное пространство без границ ", суть которой обозначена в широком диапазоне деятельности, более гибкой системы обучения, личностного подхода в отношениях учитель-ученик, равенстве возможностей и применение разнообразных методов в обучении. Сообщество ставит перед собой задачу научить стремиться к совершенствованию своего музыкального образования в течение всей жизни наравне с постоянным самообразованием и повышением социального статуса, а также социальной адаптации различных категорий людей.

Гостям была представлена концертная программа, артисты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Фуада Ибрагимова.

Конференция продлится до 20 июля.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.