Более 400 танцоров создали Мост дружбы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Красочным гала-концертом в Доме культуры Мардакяны завершился третий Международный фестиваль фольклорного танца "Мост дружбы" (Dostluq körpüsü), организованный Главным управлением культуры Баку, сообщает Trend Life.

В фестивале приняли участие более четырехсот танцоров, коллективы из Азербайджана, России, Ирана, Израиля, Молдовы, Латвии и Грузии.

В заключительный день зрителей своими яркими номерами порадовали российские коллективы из Владикавказа, Оболенска и Грозного - “Сармат”, “Славянский лик” и “Заманхо”, а также азербайджанские коллективы “Azad” и “Lalələr”.

Главная цель фестиваля – развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами и странами.

(Автор: Вугар Иманов)

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