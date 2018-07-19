Более 400 танцоров создали Мост дружбы в Баку (ФОТО)

19 июля 2018 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Красочным гала-концертом в Доме культуры Мардакяны завершился третий Международный фестиваль фольклорного танца "Мост дружбы" (Dostluq körpüsü), организованный Главным управлением культуры Баку, сообщает Trend Life.

В фестивале приняли участие более четырехсот танцоров, коллективы из Азербайджана, России, Ирана, Израиля, Молдовы, Латвии и Грузии.

В заключительный день зрителей своими яркими номерами порадовали российские коллективы из Владикавказа, Оболенска и Грозного - “Сармат”, “Славянский лик” и “Заманхо”, а также азербайджанские коллективы “Azad” и “Lalələr”.

Главная цель фестиваля – развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами и странами.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путешествие в гранатовую столицу Азербайджана (ФОТО)
Социум 16 июля 14:02
Азербайджанцы завоевали в Италии Кубок Fatti vedere in tutto il mondo (ФОТО)
Культура 13 июля 18:10
В прифронтовой зоне Азербайджана прошел фестиваль "Из регионов в регионы" (ФОТО)
Культура 9 июля 15:42
Представители Азербайджана приняли участие на Burabay Summer Fest (ФОТО)
Культура 6 июля 16:33
"Старый Баку" и азербайджанские танцы на побережье Черного моря (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 4 июля 15:49
Путешествие на правый берег реки Кура - в Сальян и Сабирабад (ФОТО)
Путешествия 2 июля 15:05
Лента новостей
Андижанский международный аэропорт объявляет тендер на оценочные услуги
Тендеры 14:26
SOCAR Energy Georgia огласила прогнозы по инвестициям в Грузию в 2018 году (Эксклюзив)
Энергетика 14:25
Президенты Азербайджана и Италии ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой "Сокровище вечности" (ФОТО)
Политика 14:11
В Казахстане запустили три технологических агропарка для исследований
Казахстан 14:05
В центре Киева состоялась торжественная церемония открытия парка им. Муслима Магомаева (ФОТО)
Общество 14:01
Завтра в Баку ветрено, до 34 градуса тепла
Общество 13:41
Названы объемы поставок СПГ SOCAR Trading на Мальту
Энергетика 13:38
Новое решение, которое поможет усовершенствовать процесс добычи нефти в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 13:34
Мы объединили три валюты!
Бизнес 13:29