Михаил Гусман стал гостем Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии (ФОТО)

22 июля 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Бардос – сказитель на языке кельтов. Такие одиночные исполнители (они же – сочинители исполняемых произведений) имелись у каждого народа. У древних германцев они назывались скальдами, у римлян – релаторами (отсюда современное слово «реляция»), а у славян – баянами (от этого понятия родилось название разновидности гармошки). Термин «бард» впервые появился в средневековой Европе. Так называли бродячих певцов, исполняющих и собственные песни, и народные баллады. В середине XX века в СССР бардами стали называть исполнителей авторской песни, т.е. значение этого слова почти не изменилось. Нынешние фестивали авторской песни – по сути, встреча таких вот гениев, мастеров слова и музыки. Им есть, что сказать и спеть про этот мир, как говорится, от души и для души…

В Баку в Государственном театре имени Рашида Бейбутова проходит XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии, посвященный 85- летию Александра Моисеевича Городницкого, сообщает Trend Life

Почетным гостем фестиваля стал известный бакинец, журналист, радио и телеведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры и лауреат Государственной премии России, кавалер государственных орденов Азербайджана «Слава» и «Дружба» Михаил Соломонович Гусман, который специально приехал в Баку, чтобы лично поздравить с юбилеем Александра Моисеевича Городницкого. Михаил Гусман приветствовал гостей фестиваля, отметил, что Баку всегда был интернациональным и гостеприимным городом, и с гордостью подчеркнул, что Александр Городницкий посвятил ему аж три стихотворения.

Юбиляр, под овации зрителей, исполнил несколько композиций, в том числе на стихотворение, посвященное Михаилу Гусману. Своими композициями, песнями и стихами в этот вечер зрителей порадовали Сахиб Мамедов, Ульвия Ахундова, Самир Раджабов, Саида Субхи, Вафа Мамедова, Эльхан Челябиев, гости из России Наталья Капранова, Сергей Олейник, Дмитрий Курилов, Инеш Буре, наш соотечественник Эльдар Асадов, Ирина Парошина из Грузии и другие.

Фестиваль, организованный при содействии Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана и А-group, продолжится до 22 июля. Организатор фестиваля - президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев. Вход на концерты свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Оксана Буланова)

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