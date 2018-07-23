В Баку открылся Международный фестиваль фольклорного танца (ФОТО)

23 июля 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ В Spring Hotel открылся первый Международный фестиваль фольклорного танца "Дети - наше будущее", организованный Riad pro при содействии Главного Управления культуры города Баку, сообщает Trend Life.

На открытии вечера своими красочными и зажигательными номерами порадовали танцевальные коллективы "Aysel" и "Cahan" (Азербайджан), "Vardiza" (Грузия) и "Bobby dance academy" (Индия). Вечер завершился выступлением группы "Шерон" под управлением Рустама Зейналлы. Участникам фестиваля были вручены памятные плакетки.

Главная цель фестиваля – развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, выразили восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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