Посол Нидерландов в Азербайджане восхищен своим портретом: Страна тюльпанов и ветряных мельниц (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер прошел пленэр азербайджанских художников "The Netherlands through the eyes of Azerbaijani artists", сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan и посольством Нидерландов в Азербайджане при содействии Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Министерства культуры Азербайджана и общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

На открытии экспозиции руководитель НПО Arts Council Azerbaijan художник Дадаш Мамедов и посол Нидерландов в Азербайджане Онно Краверс отметили, что искусство всегда сближает народы, помогает лучше узнать традиции, налаживать мосты культуры между странами.

Нидерланды - страна контрастов, прекрасных замков и старинных городов, музеев и самобытных пейзажей, где архитектура прошлых столетий соседствует с ультрасовременными зданиями из стекла и бетона, а шикарные автомобили уступают дорогу велосипедистам. Старинные символы Нидерландов - тюльпаны и ветряные мельницы, сыры и деревянные башмаки. Само название дает точное представление о расположении этой страны (neder – нижний, низкий, landen – земли). Более половины территории этой живописной страны расположено ниже уровня моря. Королевство Нидерланды протянулось вдоль побережья Северного моря и граничит на востоке с Германией, на юге – с Бельгией. Нидерланды еще называют Голландией.

Французы говорят: «Всем народам землю подарил Бог, а голландцы землю добыли сами». Есть в мире одно государство, территория которого постоянно расширяется, и вовсе не за счет захватнических войн, а за счет кропотливого ежедневного труда по отвоевыванию земли от моря. И это Нидерланды! Дело в том, что Голландия опускается под воду со скоростью 1 метр за сто лет. За последние 700 лет она опустилась на 7 метров ниже уровня моря, и все эти 700 лет голландцы вели упорную борьбу за сохранение своей земли.

Крупнейшие города страны - Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт - каждый год встречают множество туристов со всего мира, которые затем отправляются в провинцию или приморские курорты, чтобы в полной мере ощутить дыхание этой небольшой, но яркой страны.

Все это постарались изобразить в своих произведениях Эльдар Бабазаде, Намиг Исмаилзаде, Камилла Мурадова, Илаха Гарибова, Лейла Оруджева, Саялы Мамедова, Фатима Агаева, Гюнель Равилова, Гюндюз Хунлар, Камилла Мусаева, Теймур Гарибов, Айтян Абдуллаева. А Бабек Абдуллаев даже создал портрет посла, который вызвал его восхищение. За работой художников могли понаблюдать все желающие – художники создавали свои произведения как в помещении галереи, так и на площадке под открытым небом на территории Art Tower. Также вниманию посетителей Art Tower также были представлены брошюры, каталоги и другая печатная продукция, рассказывающая о традициях, культуре, национальной кухне, достопримечательностях Нидерландов. Художники были отмечены сертификатами и сувенирами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.