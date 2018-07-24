Азербайджанцы, грузины и индусы показали визитную карточку народов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 21 по 24 июля прошел первый Международный фестиваль фольклорного танца “Children is our future” (Дети - наше будущее), организованный Главный Управленией культуры города Баку и Riad pro, сообщает Trend Life.

Фольклорный (народный танец) может рассказать и показать всю многовековую и многообразную историю общества, в котором он зародился, и является визитной карточкой каждого народа. Это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом - для зрителя. Народные танцы могут носить разный характер и смысловую основу. Часто они являются больше историческими или религиозными, это связано с тем, что большую роль в их становлении сыграли ритуальные, религиозные, этнические обряды. Но главная их особенность – это ориентация на демонстрацию традиций того времени и той территории, где они сформировались. Традиционные танцы всегда были очень живыми и наполненными движением. Много поколений дополняли и совершенствовали танец. Фольклорный танец не имеет ни конкретной даты возникновения, ни автора. Его дух и движения мы чувствуем с детства во всем, он генетически передается от матери к ребенку и так поколение за поколением.

В фестивале приняли участие танцевальные коллективы "Aysel" и "Cahan" (Азербайджан), "Vardiza" (Грузия) и "Bobby dance academy" (Индия), которые порадовали зрители своими красочными и зажигательными номерами. Концертные программы были представлены в Spring Hotel и Центре культуры имени Гаджиаги Аббасова.

Главная цель фестиваля – развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, выразили восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов)

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