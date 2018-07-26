Лунное затмение многие не увидят, потому что будут смотреть на сцену фестиваля «ЖАРА» - Сергей Кожевников (ФОТО)

26 июля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В пятницу будет лунное затмение, но думаю, многие даже не увидят его, потому что будут смотреть на сцену.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", один из организаторов мероприятия, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Сергей Кожевников также рассказал о программе фестиваля, подчеркнув, что все билеты распроданы.

Было подчеркнуто, что в первый день фестиваля состоится сборный концерт ряда артистов, завтра будут представлены юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии, в третий день также выступят различные артисты и состоится концерт группы «Ленинград». В заключительный день - творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третьем фестивале "Жара" примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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