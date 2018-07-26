Феерическое открытие фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоялось феерическое открытие Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

Фестиваль "ЖАРА-2018", который в третий раз проходит в Баку, и уже стал традиционным – это грандиозный праздник музыки, невероятное оформление сцены, множеством ярких световых и звуковых эффектов, новые песни и полюбившиеся хиты в исполнении любимых артистов, сложные танцевальные номера, и конечно, встреча с огромным количеством звезд и восторг поклонников. Такое нельзя пропустить!

От каждого концертного номера артистов зрители были в восторге, встречали и провожали звезд бурными аплодисментами. И это естественно, ведь специально для фестиваля "ЖАРА" все исполнители вместе со своей командой готовят невероятные шоу-номера, премьерные песни, сложные хореографические постановки, потрясающей красоты сценические костюмы. И все это можно увидеть и услышать только в Баку!

В день открытия выступают EMIN, Alekseev, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, Loboda, L’One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Nyusha, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, Макс Барских, Миша Марвин, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Согдиана, Султан, Тимати, Филипп Киркоров, Элина Чага, Юлия Ковальчук, Мария Новикова, Леша Свик, ЗОМБ, Алессандро Сафина, Влад Соколовский, Артём Пивоваров, DJ Shock, İn-Grid, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Tomas Nevergreen, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца и другие

В третьем фестивале "Жара", который проходит 26-29 июля, принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Джани Бабаева. Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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