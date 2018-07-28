На фестивале "ЖАРА-2018" отметили 150 лет грандиозным вечером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день фестиваля Международного фестиваля "ЖАРА-2018" был ознаменован юбилейными вечерами известных российских исполнителей Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии, сообщает Trend Life. В этом году они отмечают свое 50-летие! Этот возраст им явно не дашь, потому что они всегда в творческом расцвете и прекрасной физической форме.

Юбилеи в жизни человека – это особые даты, вызывающие совершенно разные эмоции. Для одних 50 лет является своеобразным итогом жизненных вех, реализации успешных проектов. Другие с ужасом думают о том, что половина жизни прошла, а впереди - воспитание внуков и старость, которая подбирается всегда незаметно. Но, в любом случае, года - не повод ставить точку и опускать руки. Они - богатство человека. Кстати, многие научные исследования и социологические опросы приводят к неожиданным выводам, а именно – лица, перешагнувшие 50-летний рубеж, воспринимают окружающий мир более позитивно. В этом возрасте жизнь человека стабильна и размеренна, он уверен в себе, у него нет страхов за себя и свое будущее. К тому же человек старше 50 лет более стрессоустойчив и прекрасно контролирует собственные эмоции, что, несомненно, является преимуществом перед более молодыми людьми. А лучшими поздравлениями артистам, как известно, это овации и аплодисменты, чего в этот вечер было вдоволь, и праздничными фейерверками. Хиты, новые композиции и яркие номера стали украшением второго дня фестиваля.

В этот вечер выступили EMİN, Zivert, Artik&Asti, Настя Задорожная, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анжелика Варум, София, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Mastank, Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, A Studio, The Jigits и другие. Ведущие – Яна Кошкина, Яна Чурикова и Николай Басков.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Авторы: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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