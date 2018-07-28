Звезды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА-2018": восторг и аплодисменты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под бурные аплодисменты публики известные артисты, исполнители, телеведущие, актеры, блогеры прошлись по красной дорожке Международного фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

Появление артистов вызвало восторг у их поклонников. Многие фанаты звезд не упустили возможности сделать селфи, получить заветный автограф своего кумира, и даже пообщаться с артистами.

В свою очередь звезды с удовольствием позировали фотографам и видеооператорам. В беседе с представителями СМИ они с восторгом рассказывали о красоте столицы Азербайджана, желании приезжать сюда как можно чаще, а также о великолепной организации фестиваля "ЖАРА".

В третий день фестиваля по красной дорожке прошли – EMIN, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Юлия Барановская, Анжелика Агурбаш, Анастасия Задорожная, Сергей Кожевников, Жасмин, Диана Пожарская и многие другие.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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