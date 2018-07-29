Азербайджанские и российские журналисты приняли участие в съемках комедии "Жара в БАКУ" (ФОТО)

29 июля 2018 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские и российские журналисты приняли участие в съемках фильма "Жара в БАКУ", сообщает Trend Life.

Генеральный продюсер российско-азербайджанского фильма – Эмин Агаларов (EMİN), продюссер- Теймур Джафаров, режиссер- постановщик - Дина Штурманова (фильмы – "Интерны", "Бармен", "Гражданский брак", "Как достать соседа"), оператор-постановщик – Василий Рыжов, художник-поставнощик- Максим Алипченко. Главные роли играют Диана Пожарская ("Отель Элеон", "Злая шутка") и Сергей Чирков ("На игре", "Остров ненужных людей", "Геймеры").

"Это будет романтическая комедия с участием как профессиональных актеров, так и представителей российского шоу-бизнеса. Фильм - смешная летняя комедия о событиях, проходящих в рамках фестиваля. Он также имеет отдельную сюжетную линию, где будут сниматься как азербайджанские актеры, так и российские. Думаю, этот кинопроект даст нам возможность показать прекрасный город Баку и традиционный фестиваль "Жара" изнутри", - отметил Эмин Агаларов.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2018" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. Фестиваль проводится в третий раз. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор и фото - Вугар Иманов)

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